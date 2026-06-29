NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ? Hangi ülkeler NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak? NATO'da kaç ülke var?
NATO'ya üye ülkeler hangileri? NATO'da kaç ülke bulunuyor? Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hangi ülkeler katılacak? NATO'nun en güçlü üyeleri hangileri? Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Ankara Zirvesi öncesinde milyonlarca kişi NATO üyelerini ve zirveye katılacak ülkeleri araştırıyor. Dünya güvenliğinin en önemli ittifaklarından biri olarak kabul edilen NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan toplam 32 ülkeyi aynı çatı altında buluşturuyor. İşte NATO üyesi ülkelerin tam listesi, Ankara Zirvesi'ne katılması beklenen ülkeler ve NATO hakkında merak edilenler.
NATO'ya üye ülkeler hangileri? NATO'da kaç ülke bulunuyor? Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı? NATO'nun son üyeleri hangi ülkeler oldu? NATO Ankara Zirvesi'ne hangi ülkeler ve liderler katılacak? Dünya siyasetinin en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen NATO Liderler Zirvesi öncesinde ittifakın üye yapısı yeniden gündeme geldi. Ankara'da düzenlenecek tarihi zirveye NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenirken, gözler hem zirvede ele alınacak kararlara hem de ittifakın mevcut üyelerine çevrildi.
NATO NEDİR?
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), 1949 yılında kurulan ve üye ülkelerin ortak savunma anlayışıyla hareket ettiği askeri ve siyasi ittifaktır.
Bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması esasına dayanan NATO, günümüzde dünyanın en büyük güvenlik ve savunma organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye ise NATO'nun önemli üyeleri arasında yer alıyor ve 1952 yılından beri ittifak bünyesinde bulunuyor.
NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİ?
NATO'nun bugün itibarıyla 32 üyesi bulunuyor.
NATO üyesi ülkelerin tam listesi:
ABD
Almanya
Arnavutluk
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İzlanda
İspanya
İtalya
Kanada
Karadağ
Kuzey Makedonya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
İsveç
Yunanistan
Bu ülkeler NATO'nun siyasi ve askeri karar alma süreçlerinde yer alıyor.
NATO'NUN EN YENİ ÜYELERİ HANGİ ÜLKELER?
NATO son yıllarda genişlemeye devam etti.
İttifaka son katılan ülkeler şunlar oldu:
Kuzey Makedonya (2020)
Finlandiya (2023)
İsveç (2024)
Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Finlandiya ve İsveç'in üyeliği dünya gündeminde geniş yer buldu.
HANGİ ÜLKELER NATO ANKARA ZİRVESİ'NE KATILACAK?
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne NATO üyesi 32 ülkenin katılması bekleniyor.
Bu kapsamda;
ABD
Birleşik Krallık
Almanya
Fransa
İtalya
Kanada
Türkiye
İspanya
Hollanda
Polonya başta olmak üzere tüm NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey heyetlerinin Ankara'da bulunması öngörülüyor.
Ayrıca NATO Genel Sekreteri ve NATO'nun üst düzey yöneticileri de zirvede yer alacak.
NATO ANKARA ZİRVESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Ankara Zirvesi, NATO'nun son yıllardaki en önemli toplantılarından biri olarak değerlendiriliyor.
Liderlerin masasında;
Savunma harcamaları,
Ukrayna-Rusya savaşı,
Avrupa güvenliği,
Terörle mücadele,
Enerji güvenliği,
Bölgesel krizler,
NATO'nun geleceği,
Caydırıcılık politikaları gibi kritik başlıkların bulunması bekleniyor.
Zirve aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki konumunun güçlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.
NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ HANGİLERİ?
NATO içerisinde askeri kapasite ve savunma bütçesi açısından öne çıkan ülkeler şunlar:
ABD
Birleşik Krallık
Fransa
Almanya
Türkiye
İtalya
Kanada
Polonya
Bu ülkeler ittifakın operasyonel gücüne ve savunma kapasitesine önemli katkılar sağlıyor.
TÜRKİYE NATO İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye, Avrupa ile Asya arasında stratejik konumu nedeniyle NATO'nun kritik üyeleri arasında gösteriliyor.
Karadeniz, Orta Doğu, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'e yakınlığı nedeniyle Türkiye, NATO'nun güvenlik planlamalarında önemli rol oynuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri de NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olarak kabul ediliyor.