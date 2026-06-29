NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ? Hangi ülkeler NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak? NATO'da kaç ülke var?

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NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), 1949 yılında kurulan ve üye ülkelerin ortak savunma anlayışıyla hareket ettiği askeri ve siyasi ittifaktır.



Bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması esasına dayanan NATO, günümüzde dünyanın en büyük güvenlik ve savunma organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.



Türkiye ise NATO'nun önemli üyeleri arasında yer alıyor ve 1952 yılından beri ittifak bünyesinde bulunuyor.