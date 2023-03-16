Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü, milletvekili aday adaylığı için emekli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başlayan istifasına ilişkin sürecin 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona ereceğini açıkladı. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, görevini bıraktı. 40 seneyi aşkın süredir devam ettiği mesleğine üniformasını çıkararak son veren Albasan, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başladığı özel kalem müdürlüğü görevine, 7 yıldır devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK'da başlayan meslek hayatına 1993'te subay olarak devam etti. Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında generalliğe terfi ettirildi. TSK'da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, 'Ortadoğu'da Türk Askeri Misyonu' isimli kitabında Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu anlattı.