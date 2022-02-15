Bakan Akar'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, test sonuçlarının negatife döndüğü söyledi. Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." dedi.