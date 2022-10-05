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Bakan Akar’dan “kritik” ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti.

05.10.2022 - 20:16 | | İHA
Bakan Akar’dan “kritik” ziyaret

Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’nin resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.

Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.

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