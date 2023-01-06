Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Karşılıksız bırakmayız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

9 metreyi bulan kar kalınlığında mücadele sürüyor. Biz bunları kaynağında yok etme amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadelemiz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürüyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Tek gayemiz teröristleri etkisiz hale getirmek. Terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız. Girilemez denilen yerlere girdik ve çıktık.

Bizim yaptığımız operasyonlar meşru müdafaa kapmasında yapılıyor. Hiçbir ordunun göstermediği kadar hassasiyet gösteriyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Bütün faaliyetlerimiz şeffaf.

Teröristleri destekleyen var. İster saha içinde ister saha dışında... Bunları kim desteklerse desteklesin, milletimizi terör belasından kurtarmaya kararlıyız.

ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye toplantısı yapıldı. Sayın Fidan'la birlikte katıldık. Terörle mücadele konusunda taviz vermeyeceğimizi açık bir şekilde koyduk ortaya.

Moskova'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Terörle mücadeleden başka amacımı olmadığını ortaya koyduk. Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk.

Biz elimizden geldiğince barıştan yana olduğumuzu kendilerini söylüyoruz.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz . Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler.

Bizi provoke eden Yunanistan. Bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız. Gerginliği içi politik sebeplerle arıyorlar. Bir an önce kışkırtıcı tavırlarınızdan vazgeçin. Biz problemleri barışçıl yollarla çözmeyi arzu ediyoruz. Gelin konuşalım, tartışalım diyoruz. Bu konuda karşı tarafta bir sıkıntı görüyoruz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın. Başkalarını arkanıza alarak bir maceraya heveslenmeyin. Böyle bir hataya yeltenmeyin. Tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum. Türkiye hiç kimseye karşı tehdit değildir.