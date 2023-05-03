Bakan Akar'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu sözün hiçbir gerçeği yansıtmadığını, anlamsız olduğunu belirtelim. Uluslararası hukuk çerçevesinde hudutlarımızın güvenliği için terörle mücadele ediyoruz. Teröristlerin vatandaşımıza etki etmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizi korumakla sorumluyuz. Ülkemizin savunması için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Ona da o şekilde bakmaları lazım.

KAAN ismini Devlet Bahçeli teklif ettiğini söylediler. Uçağa da yakışmış. Çok önemli özellikleri var. Hak ve hukukumuzun korunması için savunma gücümüzün korunması lazım. Büyük bir gururla takip ediyoruz. Mehmetçik son derece bundan memnun.

Terörle mücadele Mehmetçik'in azim ve kararlılığı ile devam ediyor. Kilis'te camilerimiz bombalandı. Bir sürü katliam ile karşılaştık. Kimseye karşı, masum insanlara karşı bu silahları kullanmadık, kullanmayız. Afrin olduğu yerde duruyor. Son derece seçici davranıyoruz. Şu anda biz terörle mücadelemizi artan bir şekilde götürüyoruz. Hiçbir şekilde taviz vermeden bitireceğiz. Kampları başına yıkıldı, en son terörist yok olana kadar devam edeceğiz. Elebaşlarının çığlık çığlığa efendilerinden yardım istediklerini takip ediyoruz. Irak'ın Kuzeyinde yöneticileri teslim oldu. Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılıyız. Tek hedefimiz teröristler. 40 yıllık bela bitecek.

Olayları karmaşık hale getirip dezenformasyon yapıyor, Kürt kardeşlerimize yapılıyor gibi algı yapıyorlar. Kürtler ile Türkler kardeştir. Kız aldık kız verdik, ekmeğimizi paylaştık. Şehitliklerde beraber yatıyoruz. Kimsenin etnik mezhepsel kimliği ile ilgilenmiyoruz. Bu fitneye karşı vatandaşımızın bilinci de bilgisi de var. Vatandaşımızın teröristlerle arasına mesafe koymayanlara karşı mesafeli olması lazım.

Tahıl koridorunda savunma bakanı olarak çalıştık. 19 Mart'ta uzar mı meselesi vardı, uzadı. Moskova'ya gittiğimizde de görüştük. Karşılıklı görüş alışverişi yaparak 5 Mayıs'ta bakan yardımcılarının buluşması konusunda mutabık kaldık. 5 Mayıs'ta bakan yardımcıları buluşacak. Tahıl koridorunu uzaması konusunda görüşmek için bir araya geleceğiz. Akabinde gerekirse savunma bakanları bir araya gelecek. 2 ay uzatıldı, 4 ay olabilir, 6 ay olabilir uzatma. Bu tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefimiz. Sayın cumhurbaşkanımız da muhatapları ile gerekli liderliği yapıyor.

Hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimiz devam ediyor. cumhurbaşkanımızı güvenilir bir lider olarak görüyorlar. Kırım'ı işgalinde bunu tanımadığımızı açıkça söylüyor. En erken zamanda kan kanın durması isteğimiz. Son derece insani çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tahıl koridoru da bir model. Bununla beraber başka bir kanalda da esir değişimi görüşmeleri yapıldı. Hem Rusya hem Ukrayna ile görüşebilen tek ülkeyiz. Karşılıklı görüşleri taşıyoruz. Son derece samimi son derece dikkatli ilişkilerimizi sürdürüyoruz.

Halkımızın da koca Yusuf dediği bu uçaklar çok değerli. Bu uçaklar üzerinde en ufak parçasına kadar söküm yaparak bakımlar yapılıyor. İyileştirmeler yapıyoruz. Çok ciddi bir faaliyet buradaki. Mühendislerimizi, işçilerimizi kutluyorum. 6 ay diye planlandı, 4 ayda bitti. Airbus tarafından hayranlıkla izliyorlar. Savaşta, aşılarımızın taşınmasında, depremde bu uçaklar görev yaptı. Son derece başarılı uçaklar. Burada yaptıklarımızla çok ciddi döviz elde edeceğiz.