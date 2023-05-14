Bakan Akar'dan 'Anneler Günü' mesajı

Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım,

Kutsal aile müessesesinin güçlü temeller üzerinde devamını sağlayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı millî ve manevi değerlerle yetiştiren saygıdeğer annelerimizin “Anneler Günü”nü en içten duygularla kutluyorum.

Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi nedeniyle bu “Anneler Günü”nü buruk bir halde geçiriyoruz. Acılarımız büyük ve derindir.

Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden anneler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Annesi yıllar önce vefat etmiş biri olarak çok iyi biliyorum ki, yaşınız kaç olursa olsun annesiz kalmanın hissiyatını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Annelerin yerini hiç kimsenin, hiçbir şeyin dolduramayacağının bilincindeyiz.

Bununla birlikte devletimizin; ailesini kaybetmiş tüm evlatlarımıza bir ana, bir baba şefkati ile sahip çıktığından, onların güvenli bir geleceğe sahip olmaları için her türlü tedbiri aldığından ve alacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu çerçevede devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde bu büyük felaketin yaralarının sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ilk günden itibaren gayretlerini sürdürmektedir, bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir.

Acıların dindirilmesi, yaşanan travmanın bir an önce atlatılması için, annesiz kalan evlatlarımızı sevgi ve şefkatle bağrına basan saygıdeğer annelerin gösterdiği fedakârlık ve çabalar her türlü takdirin üzerindedir.

Kocaman yürekleri ve sevgileriyle dertlere derman olmaya çalışan tüm annelere, şehitlerimizin, gazilerimizin ve personelimizin kıymetli annelerine şükranlarımı sunuyorum.

Tüm annelerin “Anneler Günü”nü bir kez daha kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."