Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olmasının ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndü. Bakan Akar ve TSK Komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu ifade edildi.

CNN Türk canlı yayınında son durumu aktaran Ahmet Türkeş, "Taciz atışı sonucunda 2 Mehmetçik şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Yaralıların hastaneye sevk edilerek, tedavilerine başlandığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Ardından Milli Savunma Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Hulusi Akar’ın şehit haberini almasının ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndüğü belirtildi. Akar’ın TSK komuta kademesiyle birlikte Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu ifade edildi. Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi oldukça önemli çünkü geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı sonrası gözler olası kara harekatındaydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti, gelişmeleri oradan takip ediyor. Bakan Akar, sınır birliklerindeki komutanlarla videokonferans toplantısı yaptığını ifade edelim. Önümüzdeki saatlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek yeni açıklamalarda olacak gözlerimiz" dedi.