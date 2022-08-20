Bakan Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli açıklamalar

Bugüne kadar 52 geminin tahıl sevkiyatı için seyre çıktığını belirten Bakan Akar, Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizinin riskinin arttığını her birlikte takip etmekdeyiz. Bunun karşılığında Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması bir zaruret haline gelmiştir.

Bu bağlamda Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir insiyatif almıştır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görvlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci başlamış. Başlangıçta ikili olarak başlayan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde içinde bulunduğumuz binadaki bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir.

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanması için çabalayan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Barışa giden yolda bunların adım olduğunu değerlendiriyoruz.

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamaları da şöyle; Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir.

İstanbul'da ve Odessa'da gördüğümüz her şey çözümün görünen yüzü. Burada hükümetin ve özel sektörün iş birliği yapması ve pazarlara ulaştırılması bekleniyor. Daha fazla gübre ürününü Ukrayna ve Rusya'dan çıkarmak çok kritik. Anca böyle fiyatları düşürebiliriz.

Tebrik mesajıyla buradyaım. Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki herkesi tebrik ediyorum. BM'nin arkanızda olduğunu unutmayın.

Yola çıkan gemileri görünce çok duygulandım. Umudum şu ki; bu gerçekten sıradışı büyüklükteki kararlılık meyvesini verecek. Çok karmaşık uzun bir süreç olacak ve hepimiz de sonunda bu sürecin barışa uzanmasını istiyoruz.