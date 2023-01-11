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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

11.01.2023 - 18:42 | | İHA
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ve Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği, sağlanan girişimin aksaksız bir şekilde devam etmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

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