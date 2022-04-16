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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.

16.04.2022 - 10:59 | | DHA
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı. Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği, bir kez daha ifade edildi. 

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