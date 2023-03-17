Bakan Akar: Tahıl koridorunda görüşmelerimiz sürüyor

Bakan Akar başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da yer aldığı toplantıda Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerle Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketine dikkat çeken Akar, "Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları mücadele içinde. Silahlı Kuvvetlerimizin unsurları da kendilerine ne görev düşüyorsa ilk andan itibaren onları en etkin şekilde yerine getirmiş, vatandaşlarımızın yanına, yardımına koşmuştur" dedi.

'FİTNE FESAT YUVLARINA EN ETKİN CEVAP'

Akar, depremin meydana geldiği 6 Şubat’taki olumsuz hava şartlarına, havaalanlarındaki ve karayollarındaki hasara vurgu yaparak, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen Mehmetçik her yerde ilk andan itibaren milletinin yanına, yardımına koştu. AFAD ve valilikler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yapılması gereken ne varsa onları yerine getirdi" diye konuştu.

Mehmetçiğin deprem bölgelerinde güvenliğin yanı sıra sağlık, barınma, beslenme ve eğitim faaliyetlerine yoğun katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "Tüm bunlara, Mehmetçiğin tüm emeğine rağmen bazı fitne fesat odakları Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik son derece saygısız bir dille, seviyesiz bir şekilde söylemlerde bulunuyor. Bunların kim ve ne oldukları belli. Ancak asil milletimizin sağduyu ve feraseti ile vakur duruşu ve bizlere olan desteği bu fitne fesat yuvalarına karşı verilen en anlamlı, en etkin cevaptır" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Gerek deprem gerekse sel bölgelerinde hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalara katkı sağladıklarını dile getiren Akar, "Sel felaketinin vurduğu bölgelerde birliklerimizi sahaya göndermek suretiyle çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın tahliyesi için köprüler kurduk, çalışmalar için gerekli malzemelerin havayoluyla taşınmasına katkı sağladık. Tarih boyunca birçok felaketle karşılaştık. Devlet ve millet omuz omuza mücadele ederek, birlik ve beraberliğimizle bu felaketlerin üstesinden geldik. Bugün de karşılaştığımız deprem ve sel felaketlerine karşı yapılması gereken ne varsa birlik ve beraberlik içinde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karamsarlık, kötümserlik, ümitsizlik yok. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, devletimiz 85 milyon ile tek yumruk ve tek yürek olarak yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoru uygulaması için de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Süre doluyor. Bunun tekrar, başlangıç şartlarını içerecek şekilde devamı konusunda Rusya ve Ukrayna ile yazışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede ateşkesin sağlanması, akan kanın durması temennisini dile getiren Akar, "Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız görüşmelerini, temaslarını sürdürüyorlar. Çalışmalarımızın sonunda inşallah istenilen sonuçlar ortaya çıkar diye temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)