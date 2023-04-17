Bakan Akar: Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Evet, bugünlerde dahi bu teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıya karşılık da Mehmetçik yaptığı çalışmalarla bu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki bu gelişmelere karşı süratle hazır olan Mehmetçik gerekli tedbirleri aldı. Gerekli karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Buradaki mücadelemiz her zaman söylediğimiz gibi hiçbir şekilde aksamadan, kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor ve 4 yaralımız var. Onların da gerekli tıbbi müdahale yapılıp, tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Burada biz şunu söylüyoruz; yani teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok. Onların tek kurtuluş yolu adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılık ile sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

'TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRDİKÇE BAŞKA YERLERDEN SES GELİYOR'

Bakan Akar, 2 gün önce düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında 'vur de vuralım öl de ölelim' sloganlarına verdiği 'onun da zamanı gelecek bekleyin' yanıtı vermesiyle ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Şimdi o günde yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız, oradaki yaptığımız çalışmada biz güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin gelişiminden bahsediyoruz. Çalışmalarımızdan bahsediyoruz ve terörle mücadele konusundaki Mehmetçik'in başarılarından bahsediyoruz. Bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamızın devamında da daha sonra yaptığım konuşmanın devamında da çok açık ve net bir şekilde orada görülüyor ki; biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Zaten konumuzun bu olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte. Biz terörle mücadele dedikçe, sadece bugün için değil, geçmişte buna benzer olayları yaşadık. Bu teröristlerin inlerine girdikçe, onların barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktıkça başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Maalesef bu konuda bazı kişiler, bazı bölgedeki bazı noktalarda bir şekilde bir anlayışsızlık var, bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından, verdiğimiz cevaplardan böyle başka manalar çıkarmak gerçekten iyi niyetle açıklanamaz. Olay çok açık ve net bir şekilde ve sonuna bakıldığında görülmektedir. Bu bir gaflettir, bu bir çarpıtmadır. Bu en hafif tabiriyle yanılmadır. Bizim tek hedefimiz; ülkemize, milletimize karşı, asil milletimize karşı, masum insanlara karşı silah çeken teröristlere karşıdır. Hudutlarımızın korunması ve güvenliği için 85 milyon vatandaşımızın güvenliği için biz mücadelemizi azimle sürdürmekte kararlıyız."

'TGC ANADOLU'NUN GÜÇ KATTIĞINI GÖRÜYORUZ'

​Bakan Akar, TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda demirlenmesi ile ilgili de şunları söyledi:

"Bizim bu bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu, gerçekten büyük bir gurur ve iftihar kaynağıdır. Bunun bizim envanterimize katılmasıyla gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç kattığını görüyoruz. Bu gururumuzu ve heyecanımızı vatandaşımızla paylaşmak istedik. Bu nedenle 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da değerli vatandaşlarımızın ziyaretlerine açmış bulunuyoruz. Bugünden itibaren de ziyaretçilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bunun öncesinde bugün sabah saatlerinde basın mensupları davet edildi. Orada bir basın turu yapıldı. Basın mensuplarına gerekli bilgileriyle tanıtım yapıldı. Önümüzdeki günlerde de değerli vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı, bu gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımız da gerçekten bizimle aynı düşünüyor olacaklar."