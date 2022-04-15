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Bakan Akar, Komutanlar, Savunma Sanayi Şirketlerinin Temsilcileri ve Bakanlık Personeli ile iftar yaptı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Komutanlar, Savunma Sanayi Şirketlerinin Temsilcileri ve Bakanlık Personeli ile iftar programında bir araya geldi.

15.04.2022 - 02:06 | | İHA
Bakan Akar, Komutanlar, Savunma Sanayi Şirketlerinin Temsilcileri ve Bakanlık Personeli ile iftar yaptı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileriyle Merkez Orduevinde düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Bakanlıkta görevli Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları da katıldı.

Bakan Akar, Komutanlar, Savunma Sanayi Şirketlerinin Temsilcileri ve Bakanlık Personeli ile iftar yaptı

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