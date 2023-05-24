Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile beraber Hatay'da Suriye sınır hattında incelemede bulundu. Akar, Ufuk Hudut Karakolu’nu ziyaret etti. Gözetleme kulesine çıkan Akar, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra sensör sistemi, termal kameralar, gece gündüz görüş sistemleri, akustik algılama sistemi, diğer sistem ve teçhizatlara ilişkin bilgi alan Akar, karakol komutanı teğmene, "Buradan iddia edildiği gibi yasa dışı geçiş mümkün mü?" diye sordu. Hudutta görevli teğmen, "4 kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasa dışı geçiş mümkün değil" yanıtını verdi.

'EN UFAK HAREKET, ANAKRA'DA İZLENEBİLİYOR'

Akar, yasa dışı geçiş iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünmek istediklerini, aksi durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkanları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara'daki harekat merkezlerinde de izlenebilmektedir."

'DEVRİYELERLE KONTROL EDİLİYOR'

Sadece elektronik sistemlerle yetinmediklerini, devriyelerle de hudutların her an kontrol edildiğini bildiren Akar, olası teşebbüslere timler tarafından süratle müdahale edildiğini aktardı. Yapılan çalışmaların başarısının istatistiki verilerle de kendini gösterdiğini dile getiren Akar, "Mehmetçik yüksek bir moral ve motivasyonla kendine verilen görevleri yerine getirmektedir. Mehmetçiğin emeklerine tüm kamuoyu saygı duyarken bazı siyasilerin de buradaki arkadaşlarımızın oldukça zorlu şartlarda yaptıkları görevlere ve emeklerine saygı göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'BUNLAR YAKIŞIKSIZ DAVRANIŞLAR'

Akar, sosyal medyadaki Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin, "Bu iddia bir klasik haline geldi. Yasa dışı geçişle ilgili ortaya atılan birtakım videolar ve fotoğrafların kesinlikle bizim hududumuzla alakası yok. Hududumuza ait olmayan görüntüler üzerinden bazıları hudutlarımızla ilgili birtakım yorumlarda bulunulmakta. Bunlar yakışıksız, gerçeklere dayanmayan ve olmaması gereken davranışlar. Vatandaşlarımızın da resmi açıklamalara itibar etmelerini, onun dışında yanlış bir algıya kapılmamaları gerektiğini de hatırlatıyorum" açıklamasında bulundu.

'3 MİLYON 300 BİN KİŞİNİN YASA DIŞI GEÇİŞİ ENGELLENDİ'

Akar, ihtiyaca, risk ve tehdit ile istihbarata göre gerektiğinde SİHA'ların dahi kullanıldığını belirterek, küçük çaplı dronların da karakollar tarafından aktif kullanıldığını açıkladı. Hudut önlemlerinin kademeli şekilde düzenlediğini, hudut birliklerinin komando birlikleri tarafından desteklendiğini aktaran Akar, "Toplam 2 bin 949 kilometrelik kara hududumuz var. Çok değişik arazi ve iklim şartlarında Mehmetçik görevini kararlılıkla yerine getiriyor. Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Buradaki mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Hudut güvenliği eleştirilerine tepki gösteren Akar, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin. Onun için de bu iddialar, eleştiriler bize Ahmet Kaya'nın şarkısındaki 'Nereden baksan tutarsızca, nereden baksan ahmakça' ifadelerini hatırlatıyor" dedi.