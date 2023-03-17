Bakan Akar: Yıl başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirildi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde, Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla tören düzenlendi. Törene ayıca, Ankara'da ikamet eden 42 Milli Savunma Bakanlığı, 7 Jandarma, 5, 15 Temmuz ve 3 polis şehidi olmak üzere toplamda 57 şehit ailesi de katılım sağladı.

KATAR'DAN GETİRİLEN OSMANLI SANCAĞI TESLİM EDİLDİ

Törende, Katar'daki Osmanlı birliğine ait olduğu belirlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle alınan Osmanlı Sancağı'nın sergilenmek üzere Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na teslimi gerçekleştirildi. Bakan Akar, sancağı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanı Albay Eyüp Çavuş'a teslim etti.

Sancak teslim törenini ardından konuşan Bakan Akar, günün anlam ve önemine ilişkin "Çanakkale destanı şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Çanakkale'nin her karış toprağı, vatanın dört bir yanından gelen Mehmetçiğin kahramanlıklarına şahitlik etmiş, bu şanlı mücadeleyle yenilmez denen armadalar ve ordular mağlup edilerek Çanakkale'nin asla geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin şu an ülkenin en önemli gündemi olduğunu söyleyen Akar, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz den de maalesef çok sayıda kaybımız olmuştur. Hava şartları, depremin etkilediği alanın büyüklüğü, havaalanı ve yolların zarar görmesi ve bölgedeki birlik ve personelimizin de depremden ciddi şekilde etkilenmiş olması gibi tüm olumsuzluklara rağmen mehmetçik ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olmuştur, vatandaşımızın yanına koşmuştur. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza koordinasyon içerisinde ve birlikte çalışarak enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmış, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleriyle ihtiyaç duyulan her türlü lojistik, malzeme, araç ve geleceğe ulaştırılması için kara, deniz ve hava araçlarını seferber etmiş, geçici barınma alanlarının oluşturulmasına ve kumanya, sıcak yemek ve ekmek ihtimali başta olmak üzere yardım malzemelerinin dağıtılmasına katkı sağlanmış, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına destek olmuş, çok sayıda yaralı ve depremzede vatandaşımızın bölgeden tahliyesiyle ameliyat dahil ayakta ve yatakta tedavi gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kulandı.

'TEK AMACIMIZ HAYATIN BİR AN ÖNCE NORMALLEŞMESİNE AZAMİ KATKI SAĞLAMAKTIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri; güvenlik, sağlık, barınma, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve böylece yaraların sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Mehmetçiğin bu emeğine karşı her türlü saygısızlığı gösteren fitne odaklarına karşı asil milletimizin bize olan desteği en anlamlı cevap olmuştur. Bizim tek amacımız hayatın bir an önce normalleşmesine azami katkı sağlamaktır. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Akar, TSK personelinin Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde de vatandaşın yanında olduğunu sözlerine ekledi.

'TERÖRİSTLERE HELİKOPTER VEREREK SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDIR'

Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini bildiren Akar, "Depremle mücadelenin yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her türlü arazi ve iklim şartlarında 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmakta, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/YPG, DEAŞ, PYD VE FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu arada PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım, anlamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edeceğini vurgulayan Akar, "Nitekim 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadelenin yanı sıra kahraman ordumuz tarafından denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılığı korunmakta; başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davalarına destek olunmaktadır" ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin bölge ve dünya barışına olan katkısına da dikkat çeken Akar, "Başta, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere, benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlanmaktadır. Temennimiz bu dönemde taraflarla yapmakta olduğumuz görüşme ve yazışmalar sonucunda Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın başlangıçta belirlenen koşullarda devamı ve bölgede ateşkesin barış ve istikrarın sağlanmasıdır" dedi. (DHA)