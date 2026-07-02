Bahçeşehir'de korkunç kaza! 24 yaşındaki genç kız yaşam mücadelesi veriyor
İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra evinin önünde ablasını bekleyen 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş'a çarptı. Ağır yaralanan genç kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Feci kaza, 30 Haziran salı günü saat 22.55 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kapı önünde ablasını bekleyen 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demirbaş'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Genç kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınarak karakola götürülmek istenen sürücünün, 4 polis memuruna mukavemette bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
‘HASAR ALMADIĞI YERİ KALMADI’
Zahide Diyar Demirbaş’ın annesi, ‘’Başka annelerin içi yanmasın. Bu savcının hiç mi evladı yoktur, benim kızım 2 gündür yoğun bakımda yatıyor. Hasar almadığı yeri kalmadı’’ ifadelerini kullandı.