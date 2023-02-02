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Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Yaralılar var

İstanbul'da Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yaşanan kaza sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

02.02.2023 - 18:46 | | DHA
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Yaralılar var

Bahçelievler'de İETT otobüsünun, durak önünde minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, bir alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.

Bahçelievlerde İETT otobüsü durağa girdi: Yaralılar var

 

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