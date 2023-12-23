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Bahçeli'den terörle mücadele mesajı: Bu şerefsizlerin kökünü kazımak mukaddes bir görevdir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından terörle mücadele mesajı vererek, 'Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.' dedi.

23.12.2023 - 14:06 |
Bahçeli'den terörle mücadele mesajı: Bu şerefsizlerin kökünü kazımak mukaddes bir görevdir

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir.

 

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