Bahçeli'den emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklama

MHP Lideri Bahçeli, 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışına katılmak üzere TBMM'ye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili bir görüşmelerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bizim tekrar özel bir görüşmemiz olmadı. Ama cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa süre de sonuç verirler diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.