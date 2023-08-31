MHP lideri BahÃ§eli, 1 EylÃ¼l 2023 tarihinde baÅŸlayacak il kongrelerine mesaj gÃ¶nderdi. BahÃ§eli, Cumhuriyetin yeni yÃ¼zyÄ±lÄ±nda yeni bir TÃ¼rk destanÄ± yazmak ve bunu yaÅŸatmak azminde olan bir iradenin sivrildiÄŸini belirterek, "Bu iradenin kaynaÄŸÄ± hem millettir hem de kutlu ecdadÄ±mÄ±zÄ±n bizlere miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkÃ¼lerdir. TÃ¼rkiye'nin ayaÄŸÄ±ndan Ã§ekiÅŸtirmeyi, iÃ§ Ã§ekiÅŸmelere gÃ¶mÃ¼lmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eÄŸmesini projelendiren ilkellerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan iÅŸbirlikÃ§ilerin sonu gelmiÅŸ, nihayet devri kapanmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± hedefinin gerÃ§ekleÅŸmesiyle gelecek nesiller muasÄ±r, muzaffer ve mÃ¼reffeh bir Ã¼lkede gÃ¼venle ve onurla yaÅŸayacaklardÄ±r. 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktÄ±r. BugÃ¼n atacaÄŸÄ±mÄ±z her hayÄ±rlÄ± adÄ±m Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yeni yÃ¼zyÄ±lÄ± imar ve ihya edecektir. BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±mÄ±z her fedakarlÄ±k yeni yÃ¼zyÄ±lÄ±n sÃ¼per gÃ¼Ã§ TÃ¼rkiye'sinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± Ã¶recek, sÃ¼tunlarÄ±nÄ± dikecektir" ifadelerini kullandÄ±.

'TÃœRKÄ°YE'MÄ°ZE ZÄ°LLET MÃœSTAHAK DEÄžÄ°LDÄ°R'

MHP'nin siyaset felsefesinin Ã¶zÃ¼ ve Ã¶znesinin insan olduÄŸunu vurgulayan BahÃ§eli, "Daha mutlu, daha huzurlu, daha gÃ¼venli, daha zengin, daha iyi hayat ÅŸartlarÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ insan gayemizden, aynÄ± ÅŸekilde toplum ve millet amacÄ±mÄ±zdan taviz vermeden haklÄ± ve hÃ¼rriyet merkezli mÃ¼cadelemizi istikrarlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmekte kararlÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye'mize zillet mÃ¼stahak deÄŸildir. Hezimet vaat eden, Ã§Ä±kar ve koltuk hesabÄ± yapan, kulislerin fÄ±sÄ±ltÄ±sÄ±yla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan, gÃ¼nÃ¼ kurtarmaktan baÅŸka hesabÄ± olmayan kÃ¶ksÃ¼z ve fikirsiz siyaset TÃ¼rkiye'mize asla layÄ±k deÄŸildir. Yolu doÄŸru olanÄ±n yÃ¼kÃ¼ aÄŸÄ±rdÄ±r. Bizim yolumuz belli, yÃ¶nÃ¼mÃ¼z bilinmektedir. MilliyetÃ§i-ÃœlkÃ¼cÃ¼ Hareket'in yolu hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, KÄ±zÄ±lelma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse, cahilin allame pozu vermesi aynÄ±sÄ±dÄ±r"Â dedi.Â

Ã–nlerine bakarak mÃ¼cadelelerine odaklandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden BahÃ§eli, "Ä°lÃ§e kongrelerimizle baÅŸlayÄ±p il kongrelerimizle demini alacak ve nihayet 14'Ã¼ncÃ¼ BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±mÄ±zla neticelenecek demokratik sÃ¼reÃ§, partimizin ve yenilenmiÅŸ kadrolarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye'ye hizmet aÅŸkÄ±nÄ± da perÃ§inleyecektir. Bunun yanÄ± sÄ±ra 31 Mart 2024 tarihinde yapÄ±lacak Mahalli Ä°dareler SeÃ§imlerinde yÃ¼ksek bir baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak ve zilletin izini tamamen silip atmak iÃ§in yerimizde bir saniye durmayacaÄŸÄ±z. YÄ±lmadan, yorulmadan, saflarÄ±mÄ±zÄ± bozmadan diri ÅŸekilde dava ve siyaset mÃ¼cadelesine devam edeceÄŸiz"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â