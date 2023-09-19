Bahçeli açıkladı! MHP'de kurultay tarihi belli oldu

'İYİ partiye komşuluk teklifinde buluşmuştunuz bu halen geçerli mi?' sorusuna Bahçeli, 'Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır.' yanıtını verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tezahür etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz.

Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur. 17 Mart'ta kurultayımızı yapağız.

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK YENİ PROJELERİMİZLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez. Haklı mücadelemizi diri tutmanın gayretindeyiz.

"MHP'NİN DURUŞU KIZILELMA DURUŞUDUR"

Göç sorunundan, ekonomik cepheleşmeye, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.

Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşçılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir.

Tarihini tanımayan milletler, istikbalini kaybetmeye mahkumdur. Türkiye'mizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri değerlendirmek, ilkesel politikamızla çelişmeyen çözümler üretmektir. Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.

TBMM gazi bir meclistir, aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu'nun hırsı aklının önüne geçti. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden uzaklaşmıştır. Bugünkü CHP'de mandacılar köprü başını tutumuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır. Allah bu ülkeyi, bu milleti zillet ittifakından korumuştur. İttifakın bittiği ifade edilse de yeni bir masa hazırlığının alttan alta ilerletilmektedir.

"CHP DEMEK KAVGA, KARGAŞA VE KUTUPLAŞMA DEMEKTİR"

TBMM'nin manevi itibarına kara çalan Kılıçdaroğlu'nun, değişim çalkantıları nedeniyle şuur kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir Meclis'tir. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafildir. Kılıçdaroğlu'nun aşırı hırsı aklının önündedir. CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler, ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Bunların demokrasi anlayışı, dayatmaları sineye çekmektir. CHP'nin demokrasi mantığı ile FETÖ ve PKK'nın demokrasi retoriği bire bir örtüşmektedir. CHP demek kavga, kargaşa ve kutuplaşma demektir.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye bu kötürüm siyasetçilerin eline düşmüş olsa kaçınılmaz son gelmiş olurdu. Allah bu milleti zillet ittifakından korumuştur. ittifakın bittiği ifade edilse bile yeni bir masanın kurulma isteği alttan alta devam etmektedir. Bu kapsamda Türk milleti zilleti önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta kabul etmemiştir. İnanıyorum ki 31 Mart 2024'te de kabul etmeyecektir. Biz cumhur ittifakının şaşmaz ahlakına, zamanlar üstü siyasetine bakıyor ve buna uygun hareket ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bir kez zillete tutulan bir daha belini doğrultamaz.

BAHÇELİ'DEN CHP'Lİ TANRIKULA'NA TEPKİ

CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim. Beklemeye koyuldum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağız düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Vatandaşlarımızı helikopterden atan Türkiye askeri değildir. Bu dil terör dilidir. CHP yönetiminin bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi adı konuşmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir. Ne vatansızların ne bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya Hazine'den maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yolu yol değildir. AYM'nin HDP'nin değirmenine ısrarla su taşıdığı ortadadır. Yeşil Sol Parti'nin bir gün bile faaliyet içinde olması zillettir. AYM neyi bekliyor? Yargıtay'ın açtığı davada eksik bırakılan ne vardır da AYM bunca zamandır hukuki süreci ağırdan almaktadır? Adaleti hemen istiyoruz, AYM görevini yapmalı.''

AZERBAYCAN'IN BAŞLATTIĞI OPERASYON

Ermenistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir. Karabağ Türktürk, Türk'ün yurdudur. Ermenistan aklını başına almalı. Her provokasyonun sonuçları ağır olacaktır.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN TÜRKİYE RAPORUNA ELEŞTİRİ

Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Katılım sürecine artık kim katılıyorsa katılsın hepsi onların olsun. Katılımlarını da müzakerelerini de bastırsınlar başlarına kıstırsınlar biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık önerisi getirilmiştir.

AB'YE BİR REST DE BAHÇELİ'DEN

Türkiye-Avrupa Birliği arasında karşılıklı güvenin yeniden baştan inşası için düzenlenen Varna Zirvesi'nden de sonuç alınamamıştır.

AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etme niyeti tutarlı bir bakışı yoktur hiç de olmamıştır. Türkiye bir yol ayrımına riayet ederek bir karar vermenin eşiğine gelmiştir. Gerçekten vakit Türkiye vaktidir. Vakit Brüksel macerasına son vermek vaktidir. AB madem bizi istemiyor o halde biz de onların dünden istemediğini üyelik serüvenini bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü milletimizle paylaşıyoruz. Müzakere defteri açılmamak üzere mutlaka kapatılmalı. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık AB ile de ölmeyiz. 60 yıl kaybettik bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir.