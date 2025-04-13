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Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul'un manzarasına renk kattı

13.04.2025 - 09:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)-

Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul'un manzarasına renk kattı

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görülen ve saat 06.24'te tamamen batan renkli Dolunay, battığı sırada Üsküdar sahilde, Kız Kulesi ile birlikte ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Baharın habercisi Pembe Ay İstanbulun manzarasına renk kattı

Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı. Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu. Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

Baharın habercisi Pembe Ay İstanbulun manzarasına renk kattı

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor. 

Baharın habercisi Pembe Ay İstanbulun manzarasına renk kattı

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