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Baharın gelmesiyle ortaya çıkmaya başladılar! Koruma altındaki türe zarar vermenin cezası yarım milyon

08.04.2025 - 09:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Baharın gelmesiyle ortaya çıkmaya başladılar! Koruma altındaki türe zarar vermenin cezası yarım milyon

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başladı. Nisan yağmurlarıyla birlikte doğal yaşam alanında görülen benekli semenderine zarar verenlere "Bilolojik Çeşitliliği Tahrip etme" suçundan 557.212 TL para cezası uygulanacak.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Kemaliye’de görüntülendi. Karada sarı benekli iki canlıyı fark eden bir vatandaş, telefonu ile semenderleri kaydetti. Bir süre iki semenderin adeta birbirleriyle oyun oynadığı gözlendi. Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve Nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.

Baharın gelmesiyle ortaya çıkmaya başladılar Koruma altındaki türe zarar vermenin cezası yarım milyon

Sık sık rastlanan ve halk arasında "Yağmur Gelini" veya "Yağmur Gelinciği" olarak bilinen Anadolu Benekli Semenderi (Neurergus strauchii), nisan yağmurlarıyla birlikte doğal yaşam alanında görülen benekli semenderine zarar verenlere "Bilolojik Çeşitliliği Tahrip etme" suçundan 557.212 TL para cezası uygulanacak.
IUCN kriterlerine göre "Hassas Tür" (VU) olarak sınıflandırılan Anadolu Benekli Semenderi, nesli tükenme tehdidi altındaki canlılar arasında yer alıyor.

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