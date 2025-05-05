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Baharın gelişiyle Erzurumlular bu görüntülere şahit oldu! Gökkuşağı bile ortaya çıktı

05.05.2025 - 09:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Baharın gelişiyle Erzurumlular bu görüntülere şahit oldu! Gökkuşağı bile ortaya çıktı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı doğal şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte coşkulu akışına başladı. Yöre halkının ilgiyle takip ettiği Tortum Şelalesi'ndeki coşkulu akış gökkuşağının ortaya çıkmasına sebep oldu. Hafta sonunu fırsat bilen Erzurumlular soluğu şelalenin yanında aldı.

Baharın gelişiyle birlikte derelerden gelen berrak sular, Tortum Gölü’nü doldurmaya başladı. Gölde bulunan su bendini aşan sular, her yıl olduğu gibi Tortum Şelalesi’ni besleyerek muhteşem bir manzara oluşturdu.

Baharın gelişiyle Erzurumlular bu görüntülere şahit oldu Gökkuşağı bile ortaya çıktı

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan şelale, şu günlerde en dolu ve en etkileyici hâlini yaşıyor. Özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğrayan Tortum Şelalesi, üzerindeki gökkuşağı ile sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Baharın gelişiyle Erzurumlular bu görüntülere şahit oldu Gökkuşağı bile ortaya çıktı

Doğal yapısı, berrak suyu ve etkileyici yüksekliği ile 7’den 70’e herkesin mutlaka görmesi gereken bu doğa harikası, hem fotoğraf tutkunları hem de sakinlik arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor. Tortum Şelalesi, bahar aylarının taze havasında ziyaretçilerini bekliyor.

Baharın gelişiyle Erzurumlular bu görüntülere şahit oldu Gökkuşağı bile ortaya çıktı

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