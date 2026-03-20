GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Bahar geldi derken İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

20.03.2026 - 15:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin yayla bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede doğayı beyaza bürüdü.

Haberin Devamı

Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa yağan karla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, bölgedeki ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkiledi.

İLGİLİ HABER

Adana'da her yıl yapılıyor, kimse ismini bile bilmiyor: Ölüler Kıraathanesi
Adana'da her yıl yapılıyor, kimse ismini bile bilmiyor: Ölüler Kıraathanesi

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle yaylalara çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü bölgede, don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, yağan karla yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtü doğaseverlerin ilgisini çekti. Ekiplerin, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Güncel Haberler

Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
#Gündem

Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bahar geldi derken İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
#Gündem

Bahar geldi derken İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

16 yaşında bayram ziyaretine gitti, 5 gündür haber yok! Bolu'dan Adana'ya bir kayıp hikayesi
#Gündem

16 yaşında bayram ziyaretine gitti, 5 gündür haber yok! Bolu'dan Adana'ya bir kayıp hikayesi