Bağcılar'da korkutan yangın: Oyuncak mağazası kül oldu!

16.04.2026 - 09:08
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde oyuncak mağazasında çıkan yangın geceyi aydınlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İSTOÇ'ta (İstanbul Toptancılar Çarşısı) bulunan 2 katlı oyuncak mağazasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek mağazayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın meydana geldiği oyuncak mağazasında çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

