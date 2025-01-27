Bağcılar'da karşıdan karşıya geçen adam kamyonun altında kalarak can verdi

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Fatih caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Çal(65) isimli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada cadde üzerinde bulunan 34 KNH 765 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı kamyonun altından çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri ise çevrede güvenlin önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurunu morguna kaldırıldı.