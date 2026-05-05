Bağcılar'da feci kaza: 8 araca çarptı!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 PFC 861 plakalı kamyonun şoförü Ercan Arslan, aracını park halinde bıraktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle freni boşalan kamyon caddeden aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Sürüklenen kamyon park halindeki 6 otomobil ve 2 kamyonete hasar verdi. Bunun üzerine çevredeki kişiler sürüklenen kamyonetin el frenini çekip aracı durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, freni boşalan kamyonun caddeden aşağı doğru sürüklenip 8 araca çarptığı anlar yer aldı. Kazaya karışan araçların caddeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.