BAE Başkan Yardımcısı Al Nahyan'dan SAHA 2026 paylaşımı
08.05.2026 - 22:34
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, sosyal medya hesabından SAHA Expo 2026 ile ilgili paylaşım yaptı.
Al Nahyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
SAHA 2026 ziyaretimiz sırasında, savunma, havacılık ve uzay sanayilerindeki en son gelişmeler ve ileri teknolojiler hakkında bilgilendirildik. Uluslararası özel fuarlar, ortaklıkları güçlendirmek, uzmanlık alışverişinde bulunmak ve küresel savunma ve teknoloji sektörlerinin geleceğini öngörmek için önemli platformlar olarak hizmet vermektedir.