Babaların en hüzünlü ve en mutlu günü kızlarının düğünüdür

İsmail Bey’in nazlı kızı Hilal ile Kerem’in en mutlu günü gelip çattı. Bursa’da 6 Eylül’de gerçekleşen düğün, İsmail Aygün için başka bir heyecanın başlangıcıydı. Çünkü D-Smart’ı temsilen Orta Anadolu Bölge Müdürü Emrah Anadolu, düşmesin diye iç cebine sakladığı hediyesiyle düğüne gelmiş, D-Smart ailesinin en samimi hislerini de Bursa’ya getirmişti.

Kızı için olduğu kadar kendisi için de unutulmaz bir gün yaşayan İsmail Bey, akmak için fırsat kollayan gözyaşlarını saklayarak o gece şu duygusal konuşmayı yaptı: D-Smart ile 12 yıldır bir arkadaşlığımız dostluğumuz var. Ben D-Smart ile evimi paylaşmışım, her akşam evime geldiğimde onunla sohbet etmişim. Dolayısıyla D-Smart ailesini temsilen yetkili birisinin kızımın düğününe gelmesini çok arzu ettim. D-Smart ailesine çok teşekkür ederim.