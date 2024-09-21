Babaların en hüzünlü ve en mutlu günü kızlarının düğünüdür
Kütahyalı İsmail Bey, “D” harfine geldiğinde hem karşı tarafı hem de kendini şaşırtan bir sürecin başladığından habersizdi. “12 yıldır iyi günde kötü günde yanımda oldu.” diyerek D-Smart Çağrı Merkezi’ni aradı ve bu özel günlerinde D-Smart’ı da yanında görmek istediğini söyledi.
İsmail Bey’in nazlı kızı Hilal ile Kerem’in en mutlu günü gelip çattı. Bursa’da 6 Eylül’de gerçekleşen düğün, İsmail Aygün için başka bir heyecanın başlangıcıydı. Çünkü D-Smart’ı temsilen Orta Anadolu Bölge Müdürü Emrah Anadolu, düşmesin diye iç cebine sakladığı hediyesiyle düğüne gelmiş, D-Smart ailesinin en samimi hislerini de Bursa’ya getirmişti.
Kızı için olduğu kadar kendisi için de unutulmaz bir gün yaşayan İsmail Bey, akmak için fırsat kollayan gözyaşlarını saklayarak o gece şu duygusal konuşmayı yaptı: D-Smart ile 12 yıldır bir arkadaşlığımız dostluğumuz var. Ben D-Smart ile evimi paylaşmışım, her akşam evime geldiğimde onunla sohbet etmişim. Dolayısıyla D-Smart ailesini temsilen yetkili birisinin kızımın düğününe gelmesini çok arzu ettim. D-Smart ailesine çok teşekkür ederim.