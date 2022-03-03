Olay, geÃ§en yÄ±l 7 EylÃ¼l'de saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Konak'Ä±n Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan ErdoÄŸan (43), iddiaya gÃ¶reÂ 11 yÄ±l Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± E.B.'ye (20) yaklaÅŸÄ±k 3 boyunca cinsel istismarda bulundu. ErdoÄŸan baÅŸka bir suÃ§tan cezaevine girince E.B. durumu annesine anlattÄ±. KÄ±zÄ±na inanmayan Dizlek (37), kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶nce bir kadÄ±n doÄŸum uzmanÄ±na ardÄ±ndan da psikiyatriste gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Tedavi gÃ¶ren ve ilaÃ§ kullanan E.B., bir sÃ¼re sonra kaÃ§arak evlilik yaptÄ± ve evden uzaklaÅŸtÄ±. Tahliye olduktan sonra eve dÃ¶nen ErdoÄŸan, iddiaya gÃ¶re bu kez kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± S.E.'ye (16) istismarda bulundu. S.E.nin de durumu anlatmasÄ± Ã¼zerine anne Asya Dizlek, kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼zerine ses kayÄ±t cihazÄ± yerleÅŸtirdi. Ä°ddiaya gÃ¶re 1 hafta sonra kayÄ±tlarÄ± dinleyen ve cinsel istismarÄ± Ã¶ÄŸrenen Asya Dizlek, boÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen aynÄ± evi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ErdoÄŸanÄ± tabancayla yaraladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Dizlek tutuklanÄ±rken, hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ErdoÄŸan daÂ tutuklandÄ±.

Olayla ilgili hazÄ±rlanan iddianamede ErdoÄŸan hakkÄ±nda 2 kÄ±zÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± 'Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' ve 'hakaret' suÃ§larÄ±ndan toplam 67,5 yÄ±l hapis cezasÄ±, ErdoÄŸanÄ± tabancayla yaralayan Asya Dizlek iÃ§in ise 23 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

'BÃœYÃœK KIZIMA Ä°NANSAYDIM BUNLAR OLMAYACAKTI'

Ä°zmir 4Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len ilk duruÅŸmayaÂ tutuklu mÃ¼ÅŸteki-sanÄ±klar Serkan ErdoÄŸan ve Asya Dizlek, mÃ¼ÅŸtekiler ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada ilk olarak Asya Dizleke sÃ¶z verildi. YaÅŸanan olaya uzun bir sÃ¼re inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dizlek, "E.B. bana ilk sÃ¶ylediÄŸinde kabul etmedim ve inanamadÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ± kadÄ±n doÄŸum doktoruna gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m ve bakire olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Cezaevine ziyarete gittim olayÄ± Serkana sordum. AÄŸlayÄ±p inkar etti. KonduramadÄ±m ve Serkana inandÄ±m. Serkan tahliye olunca Ã§Ä±ktÄ± normale dÃ¶ndÃ¼k. E.B., Serkan tahliye olmadan Ã¶nce evlendi. 2021 yÄ±lÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±m aÄŸlayarak yanÄ±ma geldi. Ne olduÄŸunu sorduÄŸumda babasÄ± tarafÄ±ndan istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AnlattÄ±klarÄ± yÄ±llar Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±mÄ±n anlattÄ±klarÄ±yla aynÄ±ydÄ±. Pazara gidip ses kayÄ±t cihazÄ± aldÄ±m ve kÄ±zÄ±mÄ±n iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±na diktim. Aradan bir hafta geÃ§tikten sonra kaydÄ± dinleyip istismarÄ± Ã¶ÄŸrendim. Hemen oturduÄŸu odaya gidip Serkan'a, 'E.B. yalan sÃ¶ylÃ¼yordu, S.E. de mi yalan sÃ¶ylÃ¼yor? diye sordum. Bana, 'Madem Ã¶ÄŸrendin Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼z de dediklerimi yaparsÄ±nÄ±z' dedi. Delirdim ve baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±m. Onu ÅŸikayet edeceÄŸimi sÃ¶yleyince beni darp etmeye baÅŸladÄ±. Yatak odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeydim. Yere dÃ¼ÅŸerken silahÄ± alÄ±p, can havliyle sÄ±ktÄ±m. Ben yapmasam o beni ve kÄ±zlarÄ±mÄ± Ã¶ldÃ¼recekti. Beni kovarlarken dÃ¼ÅŸtÃ¼. O anda vurulduÄŸunu anladÄ±m. Polisi arayÄ±p durumu anlattÄ±m. TabancayÄ± ve ses kayÄ±t cihazÄ±nÄ± da teslim ettim. ZamanÄ±nda E.Bye inansaydÄ±m bunlar yaÅŸanmayacaktÄ±" dedi.

'BANA Ä°FTÄ°RA ATIYORLAR'

Dizlekin ardÄ±ndan sÃ¶z alan diÄŸer sanÄ±k Serkan ErdoÄŸan, Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi. ErdoÄŸan, "Asya, ben cezaevindeyken yanÄ±ma gelip E.Bnin ithamlarÄ±nÄ± sordu. YapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim. Yine aynÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum. Bizim mahallemiz uyuÅŸturucu yataÄŸÄ±dÄ±r. 2-3 baÄŸÄ±mlÄ± Ã§ocukla arkadaÅŸlÄ±k yapÄ±yordu. Ben de onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini engelledim. O yÃ¼zden iftira attÄ±. DiÄŸer olayda ise bir gÃ¼n S.E.nin okulundan aradÄ±lar. GittiÄŸimde Ã¶ÄŸretmenleri S.E.nin kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶ÄŸrenci olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine okuldan alÄ±p iÅŸe verdim. Bu nedenle o da iftira attÄ±. Olay gÃ¼nÃ¼ ben yatak odasÄ±nda uyurken Asya bana ateÅŸ etti. KayÄ±t cihazÄ±ndaki ses de bana ait deÄŸil" dedi.

'DEDÄ°KLERÄ°MÄ° YAPARSAN OKULA GÄ°DERSÄ°N'

MÃ¼ÅŸteki-sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ±, mÃ¼ÅŸtekilere sÃ¶z hakkÄ± verdi. Pedagog eÅŸliÄŸinde ifadesi alÄ±nan S.E. (16), "Geceleri veya annem evde yokken yanÄ±ma geliyordu. Defalarca cinsel istismarda bulundu. EÄŸer istediklerini yapmazsam annem ve kardeÅŸlerime zarar vereceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Ä°stismar yÃ¼zÃ¼nden intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±m. Okulun Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken bana Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶sterip, 'EÄŸer istediklerimi yaparsan okula gidersin' diyordu. Anneme sÃ¶yledikten sonra annem iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±ma kayÄ±t cihazÄ± dikti. KaydÄ± aldÄ±m ama utancÄ±mdan veremedim. 1 hafta sonra annem, Neden hala kaydÄ± dinletmedin? Yoksa iftira mÄ± attÄ±n? deyince cihazÄ± verdim. Dinledikten sonra odaya geÃ§ti ve tartÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Serkan ErdoÄŸan, BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nda boÅŸanÄ±p benim dediklerimi yapacaksÄ±nÄ±z' dedi. Annem de silahla vurmuÅŸ" diye konuÅŸtu.

'Ã‡OCUKLUÄžUMU, HAYALLERÄ°MÄ° Ã‡ALAN BU ADAMDAN ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M'

YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l boyunca ErdoÄŸan tarafÄ±ndan cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan E.B., "9 yaÅŸÄ±mda beni istismar etmeye baÅŸladÄ± ve 12 yaÅŸÄ±ma kadar devam etti. Annemin evden gitmesini veya geceleri kolluyordu. Her istismardan sonra yÄ±kanmamÄ± istiyordu. BunlarÄ± yaptÄ±ktan sonra da para veriyordu. Meyve suyunun iÃ§ine ilaÃ§ atÄ±p hepimize iÃ§irir ama kendi iÃ§mezdi. OlayÄ± anneme anlattÄ±ÄŸÄ±mda 12 yaÅŸÄ±mda bakire olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirlemek iÃ§in doktora gittik. Ã‡ok zordu. YÄ±llarca tek baÅŸÄ±ma mÃ¼cadele verdim. Ã‡ok aÄŸÄ±r ilaÃ§lar kullandÄ±m. YÄ±llarca bana, 'Åžizofren' dediler. Beni okutmadÄ±, hayatÄ±mÄ± Ã§aldÄ±. Ã‡ocukluÄŸumu hayallerimi Ã§alan bu adamdan ÅŸikayetÃ§iyim" dedi.

DOSYADAKÄ° EKSÄ°KLÄ°KLER GÄ°DERÄ°LECEK

MÃ¼ÅŸtekilerin ardÄ±ndan tanÄ±klarÄ±n dinlenmesine geÃ§ildi. Ã‡iftin oÄŸlu olan Ayaz E., "Olay gÃ¼nÃ¼ uyuÅŸturucu kullanmÄ±ÅŸtÄ±m. O nedenle zor uyandÄ±m. GÃ¶zÃ¼mÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda ev kalabalÄ±ktÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda babam kanlar iÃ§inde yerdeydi. Onu hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in annemden arabanÄ±n anahtarÄ±nÄ± istediÄŸimde, 'BÄ±rak Ã¶lsÃ¼n o sapÄ±k' dedi. OlayÄ± orada Ã¶ÄŸrendim" ifadelerini kullandÄ±. SÃ¶z alan Asya Dizlekin avukatlarÄ± Efe Alper ve Abdi YaÅŸar, mÃ¼vekkillerinin beraatini talep etti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan heyet ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Tutuklu sanÄ±klar Asya Dizlek ve Serkan ErdoÄŸanÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve dinlenmeyen tanÄ±klarÄ±n dinlenmesine hÃ¼kmedip duruÅŸmayÄ± erteledi. (DHA)

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