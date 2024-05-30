Azra Kohen kimdir, Filistin’le ilgili ne dedi? Azra Kohen Yahudi mi, nereli, kohen ne demek?

Saldırıların devam ettiği Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini geçerken İsrail'in Refah Kampını vurmasıyla 46 sivil daha hayatını kaybetti. Kohen, İsrail'in Refah'ta sivillerin kaldığı çadırları bombalaması konusunda kınama paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine yanıt olarak şöyle yazdı:

AZRA KOHEN FİLİSTİN AÇIKLAMASI NE, FİLİSTİN’LE İLGİLİ NE DEDİ?

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

Kohen'in eski bir paylaşımında şunları söylediği ortaya çıktı:

"Filistin'in de İsrail'in de davranışlarını yanlış buluyorum. Ama İsrail'in savunmasını anlayabiliyorum, ben de olsam ben de çocuğuma el uzatanın elini değil kafasını koparırım ve Filistin'e kimsenin neden yardım etmek istemediğini çok net görüyor ve anlıyorum. Kendi çocuklarını kendilerine kalkan yapan ulus yok olmaya mahkumdur. Soyda ciddi problem var. Dünyanın başka hiçbir yerinde 'sadece çocuklar ölmüyor' çünkü onları aileleri koruyor Filistin dışında!"

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Azra Kohen tepki çeken sözlerinin ardından açıklama yaptı. Kohen "Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez" dedi.

AZRA KOHEN KİMDİR, NERELİ, YAHUDİ Mİ?

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Azra Kohen, "Azra Sarızeybek" ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde devam etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yazdığı üçleme hikâye dizisi "Fi", "Çi" ve "Pi" ile sık sık gündeme geldi. "Fi" isimli kitabı internet dizisi hâlinde uyarlandı.

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır.

ESERLERİ

Fi

Çi

Pi

Aeden

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi