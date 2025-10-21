GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aziz İhsan Aktaş soruşturması! Isparta ve Kütahya belediyelerine inceleme

21.10.2025 - 19:18

Kaynak: AA

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklara yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

