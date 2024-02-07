Azerbaycan'da seçimi kazanan Aliyev! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Aliyev seçimde yüzde 90'ın üzerinde bir oy aldı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Şu an her yerde kutlamalar var. 4 buçuk milyondan fazla kişi sandığa gitti oy verdi. Yüzde 94'lerde bir oy aldı Aliyev. İlerleyen saatlerde Aliyev'in bir konuşma yapması da bekleniyor." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Azerbaycan genelinde 6 milyon 478 bin 623 seçmen var

Yerli saatle 08.00'da başlayan oylama, 19.00'da sona erdi. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta toplam 6 milyon 478 bin 623 seçmen bulunuyor.

“Seçimi 90 bin 372 gözlemci takip etti”

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Azerbaycan'da seçimleri, 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790’ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip ediyor. Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı.