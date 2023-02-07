Azerbaycan, 20 kişilik askeri sağlık personelini Türkiye'ye gönderdi

Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan ordusuna bağlı bir grup askeri sağlık personelinin Türkiye'ye gitmek üzere Bakü’den yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 20 kişiden oluşan askeri sağlık personelinin Türkiye’deki depremde yaralananlara yardım amacıyla kardeş Türkiye'de faaliyet göstereceği kaydedildi.