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Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına itilen 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

06.12.2021 - 19:25 | | İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice ve Kadırga burnu açıklarındaki iki farklı noktada lastik bot ve can salları içinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 52 kaçak göçmeni kurtardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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