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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde U.Ö., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y.'yi (23) sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

28.05.2023 - 10:34 | | DHA
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında vurdu

Olay, gece saatlerinde Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. U.Ö., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y. ile buluştu. Kullandıkları araçlardan inen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile U.Ö., tabanca ile kız arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağına 5 mermi isabet eden Ö.Y. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ö.Y., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

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