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Ayhan İnalhan öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı: 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.

22.05.2022 - 15:23 | | DHA
Ayhan İnalhan öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." denildi. 

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