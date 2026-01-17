Aydın'ın köyünde tesadüfen keşfedildi! Metrelerce indikten sonra mağaranın içinden çıkıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.01.2026 - 14:56

Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan içerisindeki bir dikitin aslan görünümünden adını alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ olarak adlandırılan Aslanlı Mağarası, turizme kazandırılmayı beklerken, her geçen gün maceraperestlerin de rotasına girmeye devam ediyor.

Antik kentler ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumunda bulunan Aydın, yer altında saklı güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Birçok yaban hayatını ve endemik bitkileri içinde barındıran Kuşadası ilçesi de doğal oluşum mağaralarıyla maceraperestlerin ilk adresi olurken, Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası da turizme kazandırılmayı bekliyor.

İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara, sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Çok sayıda yarasaya da ev sahipliği yapan mağara, maceraperstlerin rotasında yer almaya devam ederken, Kuşadası’nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendirilen mağaranın yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılması bekleniyor.

6 metrelik dik bir inişten sonra kabaca batıya doğru 26 derece eğimle inilen mağara, 40 metreden sonra daha da genişler ve tabanı eğimli bir salon görünümünü alır. Dereboğazı mevkiinde araçtan inip, yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşılan Aslanlı Mağarası, ziyaretçilerine de muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor.
Ayrıca 2017 yılında Kirazlı Mahalle Muhtarlığı’nın girişimleri ile bölgenin canlandırılması amacıyla hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulurken, mahalle sakinleri de doğal hazinenin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

