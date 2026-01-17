Fırtına Kadı Kalesi'nde ortaya çıkardı: Tarihi önlem çağrısı! Acil devreye alın
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına sonrasında Kadı Kalesi çevresinde kilise yapıları ve mezarlar ortaya çıktı. EKODOSD, birinci derece sit alanındaki tarihi mirasın korunması için acil önlem çağrısı yaptı.
Kuşadası’nın kültürel mirası, doğanın etkisiyle bir kez daha ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kuşadası’nın en önemli tarihi alanlarından biri olan ve geçmişi 8 bin yıl öncesine uzanan Anaia Kadı Kalesi çevresinde, fırtınalarla birlikte tarihi yapılar yeniden görünür hale geldi.
13. yüzyıla tarihlenen Bizans Kalesi’nin yer aldığı Kadı Kalesi Höyüğü’nün güneydoğu ana giriş kapısından sahile inen noktada bulunan yapı kalıntıları, özellikle lodos fırtınalarının ardından dalgaların kumları çekmesiyle açığa çıkıyor.
Son günlerde etkili olan olumsuz hava şartları sonucunda bölgede kilise yapılarının belirgin şekilde ortaya çıktığı gözlemlendi. Kilise yapılarının doğu kısmında yer alan mezarların da dalgaların etkisiyle açıldığı, kol, bacak ve omur kemiklerinin yanı sıra döneme ait olduğu düşünülen hayvan dişlerinin taşların arasında görüldüğü bildirildi. Önceki yıllarda aynı alandan seramikler, sikkeler ve mühürlerin de çıkarıldığı biliniyor.
Öte yandan Kuşadası’nın kuzey kıyılarından Güzelçamlı’ya uzanan sahil şeridi boyunca toplam üç kilise yapısının tespit edildiğini de ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası’nın kuzey kıyılarından derin bir yay çizerek Güzelçamlı’ya güney kıyılarına doğru gidildiğinde 3 kilise yapısı bulunmaktadır. Bugüne kadar Kuştur’da Pygale’de sahilde bulunan kilise, Güzelçamlı kilisesi ve 3 Nefli Kadı Kalesi Kilisesi’nin varlığı bugüne kadar kıyılarımızda tespit edilen yapılardır. Kış aylarında insan hareketlerinin az olması nedeniyle kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından yapıların bulunduğu alanda yanlış işler yapılmaktadır. Bu bölge 1. Derece Sit Alanı olmasına rağmen, yapıların bulunduğu alandan kumların kazılarak başka bir yere taşındığı görülmüştür. 2002 yılında Kadı Kalesi kazılarında avuç içine sığacak büyüklükte küçük bir Hitit fırtına tanrısı heykelciğinin çıktığı düşünüldüğünde, buradaki kumların varlığının ne kadar önemli olduğu bilinmelidir. Buradan alınan kumların içinde tarihin akışını değiştirecek bir kültür varlığı olabilir. Bu alan olduğu gibi korunmalı ve araç girişlerine de izin verilmemelidir. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası’nın doğal ve kültürel kaynak değerleri bütüncül olarak korunmalı, buradaki yapıların zarar görmemesi için ilgili kurumlar tarafından bir çalışma başlatılmalıdır" dedi.