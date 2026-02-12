Aydın'ın 17 ilçesinde ücretsiz diş sağlığı hizmetine CHP'den 'ret' oyu geldi

Haberin Devamı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile ilgili oldu. Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na ücretsiz diş sağlığı hizmeti çalışmalarının yapılabilmesi için yetki verilmesine yönelik görüşülen gündem maddesi mecliste tartışmaya neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, gündem maddesine 'ret oyu' vererek, maddenin ilgili komisyona sevk edilmesini istedi. Kısa süreli tansiyonun yükseldiği mecliste CHP grubunun 'ret oyunu' eleştiren AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler ise Nazilli'de hayata geçirilen Diş Sağlığı Polikliniği üzerinden örnekler vererek uygulamanın önemine dikkat çekti. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında belediyelerin koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri sunabileceğini ifade eden Güler, Nazilli'de pilot olarak başlatılan uygulamanın 17 ilçeye yaygınlaştırılmasının özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler, öğrenciler ve kırsal mahallelerde yaşayanlar için önemli bir sosyal destek olacağını vurguladı.

Sağlık hizmetlerine karşı olmadıklarını belirten CHP grubu ise ilgili maddenin sağlık ve hukuk komisyonlarından gelecek değerlendirme sonrası oylanmasını talep ettiklerini belirtti. AK Parti grubu da, madde içeriğinin yalnızca belediye başkanına yetki verilmesi olduğunu ve bu nedenle komisyon sevkine gerek olmadığını savundu. Yaşanan kısa süreli tartışmanın sonrasında gündem maddesi, oy çokluğuyla sağlık ve hukuk komisyonlarına sevk edildi.