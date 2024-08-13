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Aydın'da yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı: 9 kişi yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

13.08.2024 - 16:52 | | AA
Aydın'da yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı: 9 kişi yaralı

Alınan bilgiye, Milas yönüne ilerleyen S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, Gölbent Mahallesinde, aynı yönde ilerleyen U.T. (39) kontrolündeki kepçeyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otobüsteki 6 yolcu ve muavin N.B. (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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