Aydın'da yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı: 9 kişi yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
13.08.2024 - 16:52 | | AA
Alınan bilgiye, Milas yönüne ilerleyen S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, Gölbent Mahallesinde, aynı yönde ilerleyen U.T. (39) kontrolündeki kepçeyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otobüsteki 6 yolcu ve muavin N.B. (25) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.