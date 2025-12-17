Aydın'da yılbaşı öncesi ele geçirildi! Tam 6 ton....

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.12.2025 - 07:25

Kaynak: İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında 6 ton sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde sahte alkol üretim ve satışına yönelik il genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda Çine ilçesinde piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye hazırlanan bir şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi’nde bulunan ev ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 6 ton sahte alkol, 2 adet damıtma sistemi ele geçirildi. Yaklanarak gözaltına alınan şüpheli M.A. (63) hakkında adli süreç başlatıldı.

