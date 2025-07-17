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GündemAydın'da yakalanan zanlıdan ilginç talep duyanlar şaşkına çevirdi! Gazetecilere 'hareketli müzik' ricası
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Aydın'da yakalanan zanlıdan ilginç talep duyanlar şaşkına çevirdi! Gazetecilere 'hareketli müzik' ricası

17.07.2025 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın'da yakalanan zanlıdan ilginç talep duyanlar şaşkına çevirdi! Gazetecilere 'hareketli müzik' ricası

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan bir zanlının adliyede karşılaştığı gazetecilerden istediği bir talep duyanlar şaşkına çevirdi! Daha önce işlediği bir suçtan dolayı güvenlik görevlileri eşliğinde görüntüleri yayınlanan şahıs, 'Beni hareketli müzikle servis edin' dedi.

Aydın'da değişik suçlardan dolayı ceza alan ve tutuklaması çıkan bir zanlının adliyede karşılaştığı gazetecilerden talebi duyanları şaşırttı. Daha önce de işlediği bir suçtan dolayı güvenlik görevlileri nezaretinde Aydın Adliyesi'ne çıkarılış görüntüleri yayınlanan şahıs, "Görüntülerim ağır müzikle yayınlanıyor. Bundan hoşlanmıyorum. Hareketli müzikle servis edin" dedi.

Aydında yakalanan zanlıdan ilginç talep duyanlar şaşkına çevirdi Gazetecilere hareketli müzik ricası

Edinilen bilgiye göre Aydın'da yaşayan ve değişik suçlardan dolayı 5 yıl 8 ay cezası bulunan bir şahıs elleri kelepçeli olarak polis tarafından adliyeye getirildi. Burada gazetecileri gören ve adının M.C.D olduğu öğrenilen eli kelepçeli şahıs, daha önce bir haberde kendisinin görüntülerini yayınlayan gazeteciye "Abla daha önceki görüntülerimi ağır müzikle yayınlamışsın. Benim görüntülerimi hareketli müzikle yayınla" diye talepte bulundu.

Tutuklu şahsın gazetecilerden ilginç talebi duyanları şaşırttı.

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