Aydın'da sporseverler Nysa Antik Kenti’nde buluştu

Sultanhisar’daki Nysa Antik Kenti’nde düzenlenen yarış, hem profesyonel sporcuların hem de sporsever vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. 5 ve 10 kilometrelik iki ayrı parkurda gerçekleşen koşuda, yüzlerce sporcu antik kentin büyüleyici atmosferinde yarıştı.

Katılımcılar, Nysa’nın eşsiz doğasında unutulmaz bir koşu deneyimi yaşarken aynı zamanda Aydın’ın kültürel zenginlikleriyle buluştu. Etkinlik sonunda iki parkurda da dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. 5 kilometre kadınlar kategorisinde Ebru Kaplan 1’incilik ödülünün sahibi olurken erkekler 1’incisi ise Kerem Yar oldu. 10 kilometrelik etapta ise kadınlar kategorisinde 1’inci Özlem Özgün, erkekler de Osman Erkam Şafak oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, “Nysa’nın büyüleyici atmosferinde böyle bir organizasyonu hayata geçirmek bizim için ayrı bir gurur. Bugün sadece spor yapılmadı; Aydın’ın tarihi, kültürü ve doğasıyla iç içe özel bir gün yaşandı. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgenin tanıtımına katkı sunan yarış boyunca katılımcılar, Nysa’nın antik yapıları arasında koşarak eşsiz bir atmosferin parçası oldu. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın da katıldığı yarışın sonunda sporculara keşkek ve meyve ikramında bulunuldu. Run Nysa’ya katılan sporcular ve eşsiz etkinliği takip etmek için alana gelen vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.