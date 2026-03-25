GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'da kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

25.03.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (AA)

Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 42 BFP 60 plakalı otomobil, AydınDenizli kara yolu Köşk 1. Kavşak'ta kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla atarak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, otomobilin yakıt tankının yerinden çıkarak gaz sızıntısı yapması üzerine müdahalede bulundu.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu trafik ışıklarında da hasar oluştu.

