Aydın'da 'kahraman itfaiye eri' yangında hayatlarını kaybeden eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına uğurladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak (4) ve Deniz (11) Gezgin'in cenazeleri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Gülistan Camisine getirildi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, itfaiye eri Turgay Gezgin'e başsağlığı diledi.

Çok sayıda itfaiyeci de namazda saf tuttu.

Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.

İLÇEDE 'KAHRAMAN İTFAİYECİ' OLARAK GÜNMEDE GELMİŞTİ

Dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden eşi ve iki çocuğunu toprağa veren itfaiye eri Turgay Gezgin'in 2015 yılında müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı kadına dumandan etkilenmemesi için kendi maskesini vermiş ve hayatını kurtarmıştı. Kadını kurtardıktan sonra fenelaşan itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, ilçede “kahraman itfaiyeci” olarak anıldığı ortaya çıktı.

OLAY

Dün, Yeşil Mahalle'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olayda Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.

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Yangın sırasında evde olmayan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarının haber vermesi sonrası geldiği binanın önünde fenalaşmıştı.

ARKADAŞLARI DENİZ'İN ANDI

Annesi ve kardeşiyle hayatını kaybeden itfaiye erinin 11 yaşındaki oğlu Deniz Gezgin'i arkadaşları sınıfta andı.

Dün vefat eden Fatih İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Gezgin'in sınıfında üzüntü yaşandı.

Arkadaşları, boş kalan sırasına Gezgin'in fotoğrafını koyup, çiçek ve yazdıkları mektupları bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan öğrencilerden Miraç Karagöz, çok üzgün olduğunu belirterek, "Benim aynı zamanda 5 yıllık servis arkadaşımdı. Onu çok seviyordum keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Batuhan Sarıkaya da "Keşke ölmeseydi. Futbol oynarken direkt onu seçiyorduk. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Sedef Defne Onursal ise "Karne gününde de takdir almıştı. Çok zeki bir arkadaşımızdı. Sınıfta sessiz, sakin, ödevlerini zamanında yapıp getiren bir arkadaşımdı. Keşke bu kadar erken gitmeseydi." ifadelerini kullandı.