Aydın'da istinat duvarı yapmak için kazı yaparken şaşkına döndü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla yapılan kazıda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet çömlek bulunurken, çömlekler jandarma ekiplerine teslim edildi.
25.12.2024 - 11:48 | | İHA
Edinilen bilgiye göre, Yukarı Örencik Mahallesi'nde kendisine ait tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla çalışma yapan bir şahıs tarafından Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 10-12 cm ebatlarında 3 adet çömlek bulundu. Bulunan çömlekler Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen çömlekler Müze Müdürlüğünce teslim alındı.