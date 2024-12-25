Aydın'da istinat duvarı yapmak için kazı yaparken şaşkına döndü

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Örencik Mahallesi'nde kendisine ait tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla çalışma yapan bir şahıs tarafından Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 10-12 cm ebatlarında 3 adet çömlek bulundu. Bulunan çömlekler Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen çömlekler Müze Müdürlüğünce teslim alındı.