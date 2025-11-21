GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da dedesinin sürdüğü traktörden düşüp, tekerin altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

21.11.2025 - 23:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 2 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Sarıkaya (61), kendi adını taşıyan torunu Muhittin Sarıkaya'yı da yanına alıp, traktörüyle yola çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybedip traktörden düşerek, sağ arka tekerin altında kaldı. Aracı durduran dede Muhittin Sarıkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan dede, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

