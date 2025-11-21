Aydın'da dedesinin sürdüğü traktörden düşüp, tekerin altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Sarıkaya (61), kendi adını taşıyan torunu Muhittin Sarıkaya'yı da yanına alıp, traktörüyle yola çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybedip traktörden düşerek, sağ arka tekerin altında kaldı. Aracı durduran dede Muhittin Sarıkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan dede, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.